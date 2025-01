Bergamonews.it - “Narrazioni d’Istanti 2”: in Borgo Palazzo una mostra fotografica della storia del quartiere

Bergamo. La Rete dialle Valli invita tutti ad una nuova edizionepartecipata “DIstanti 2”, che si terrà allo Spazio didi, in via25, sabato 25 e domenica 26 gennaio dalle 17:00 alle 22:00 con ingresso libero.Non la solita, ma un’esperienza. Il nuovo allestimento è infatti caratterizzato da un interessante utilizzotecnologia: le immagini saranno proiettate sulle vetrine dello Spazio. Contemporaneamente ci sarà la possibilità di partecipare a un laboratorio di audiodescrizione nel quale è impiegato un sistema innovativo denominato A11Y, progettato per estendere l’esperienza sensoriale nella fruizione artistica, e rendere accessibile laanche agli ipovedenti. Un allestimento che permette quindi l’interazione con i partecipanti e che sarà diversa in ciascun momento.