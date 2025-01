Terzotemponapoli.com - Napoli, le voci su Adeyemi, Ngonge e un nuovo nome

Leggi su Terzotemponapoli.com

: chi al posto di Kvara? Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica su. “Ieri però c’è stata una nuova telefonata con l’entourage del giocatore e soprattutto con il padre di. Una prima apertura ad un trasferimento immediato c’è stata e la disponibilità rappresenta il presupposto indispensabile per andare avanti nell’affare, qualora lo stand-by con Garnacho perdurasse.è molto veloce e gioca prevalentemente a sinistra, ma può adattarsi anche a destra”. Per ilsarebbe il quarto mancino.È un mancino e sarebbe il quarto per ildopo Politano, Neres eche a questo punto potrebbe partire per completare la batteria degli esterni offensivi con un profilo diverso. Ma adesso tutta l’attenzione è sull’affaire Garnacho”.L’alternativa a Garnacho eDi seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino.