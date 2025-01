Terzotemponapoli.com - Napoli-Juventus, meno due…Aspettando Buongiorno

due: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica in relazione all’ordine pubblico. “Lo stadio di Fuorigrotta sarà infatti colorato quasi esclusivamente d’azzurro, visto che per motivi di ordine pubblico – e anche nel nome della reciprocità – la trasferta è stata vietata a tutti i residenti in Piemonte. All’andata a Torino successe lo stesso per i tifosi delresidenti in Campania e ci furono addirittura dei ricorsi in tribunale amministrativo”.Continua a pevalere la linea dura “Ma continua a prevalere la linea dura e stavolta toccherà allafare adella spinta dei suoi sostenitori: un handicap con cui la squadra di Conte si è peraltro abituata suo malgrado a convivere, quando gioca lontano dal Maradona. Sono infatti 6 le gare consecutive fuori casa la capolista deve arrangiarsi da sola, consolandosi peraltro in parte con l’appoggio degli appassionati che vivono al centro e al nord”.