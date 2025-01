Napolipiu.com - Napoli, Garnacho dice sì ma lo United blocca tutto: la decisione su Adeyemi

Il Manchester non abbassa le pretese per l'attaccante. Gli azzurri virano su del Borussia Dortmund. La trattativa tra il e il Manchester per Alejandro si sarebbe arenata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nonostante il gradimento del calciatore argentino al trasferimento in azzurro, l'operazione sarebbe attualmente in stand-by. Il club partenopeo non intende rilanciare ulteriormente la propria offerta, mentre i Red Devils mantengono alta la valutazione del cartellino. La distanza economica tra le parti resterebbe quindi significativa, con la trattativa che potrà srsi solo in caso di un ribasso nelle richieste del club inglese. Di fronte a questa situazione di stallo, il avrebbe già individuato l'alternativa: Karim