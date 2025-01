Lapresse.it - Napoli, a Ponticelli metal detector a scuola contro le armi

e cani antidroga anell’Istituto tecnico-tecnologico Marie Curie, a, periferia est di, per evitare che in classe possano arrivareo sostanze stupefacenti. Mercoledì, nell’orario di ingresso, come riporta Il Mattino, gli alunni sono stati sottoposti alllo di zaini e giubbini. La preside della, Valeria Pirone, aveva chiesto questo tipo dilli rivolgendosi anche alla Prefettura, e gli agenti sono arrivati quando è suonata la campanella raccogliendo l’appello lanciato dalla dirigente scolastica. “L’uso delletra i ragazzi è diffuso a tutti i livelli, anche in famiglie per così dire ‘insospettabili’ – aveva specificato la dirigente – Quello che emerge è che questi minorenni si sono uniformati a una tendenza e se si chiede loro perché utilizzino le, la risposta è una: ‘Per difendermi’“.