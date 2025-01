Lanazione.it - Museo di Palazzo Pretorio sempre più accessibile, al via il progetto Arte INclusiva

Prato, 23 gennaio 2025 - Unpiù accogliente ed inclusivo:inaugura il nuovo anno con un importanteper l’accessibilità che sarà realizzato grazie all’assegnazione di un finanziamento di 97.750 euro, aggiudicato col bando emanato dalla Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana per il finanziamento di progetti di investimento di “accessibilità universale” nei territori locali, approvato con decreto 23736 del 21 ottobre 2024; ilfinanziato prende il nome di. Inclusione museale aldi. «”” è in questo caso l’acronimo di Accessibilità, Relazioni, Tattilità, Esperienze: sono questi gli obiettivi ai quali mira il nostroper essere ancora più stimolante ed inclusivo. Al centro delsta la consapevolezza del ruolo etico che ilè chiamato ad assumere nei confronti della società - spiega Manuela Fusi, direttrice scientifica deldi, esperta in accessibilità museale - Il nuovo percorso permetterà la visita in autonomia anche da pdel pubblico con difficoltà visiva e sarà, al tempo stesso, concepito come un’esperienza multisensoriale adatta a ogni visitatore; una miglioria volta a utenze con particolari esigenze è da intendersi come un valore aggiunto per tutti».