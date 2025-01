Ilrestodelcarlino.it - Muore schiacciato dall’albero che stava tagliando

Rotella (Ascoli), 23 gennaio 2025 – Un uomo di circa 50 anni è morto nel pomeriggio di oggida un albero che. Il tragico incidente sul lavoro è avvenuto nel territorio del comune di Rotella (Ascoli Piceno). Dettagli dell'incidente L’uomo era in un bosco ealcuni alberi. Uno di questi gli è precipitato addosso schiacciandolo mortalmente. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per salvargli la vita; l’uomo era infatti morto sul colpo, tanto che è stata annullata l’arrivo dell’eliambulanza, precedentemente richiesto. Indagini in corso Sull’accaduto stanno compiendo accertamenti i carabinieri che si sono portati sul luogo dell’incidente mortale.