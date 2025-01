Lanazione.it - Morto sul lavoro a trentadue anni. Al vaglio la dinamica della tragedia. Vertice in Procura con i tecnici Asl

Perugia, 23 gennaio 2025 - Ci sarebbero ancora degli aspetti da chiarire sull’incidente che martedì sera è costato la vita a Gabriele Raimondo, tecnico di un’azienda di manutenzione macchinari, ucciso da una pressa all’Europoligrafico di Sant’Andrea delle Fratte. Per questo, a quanto è stato possibile apprendere, inoggi dovrebbe svolgersi un incontro con idell’Asl che hanno effettuato il sopralluogo nel capannone, per mettere a fuoco particolari che possano portare a ricostruire ladell’incidente e le eventuali responsabilità. Come e perché Gabriele sia finito vicino alla pressa che lo ha travolto e schiacciato sembrerebbe essere il nodo cruciale da sciogliere, come la verifica se siano stati rispettate tutte le precauzioni di legge tanto nell’intervento dell’operaioditta esterna che nello stabilimento stesso.