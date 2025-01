Mistermovie.it - Mister Movie | Robert Pattinson contro gli haters di Twilight: “È pazzesco”

Nel panorama della cultura pop, alcune tendenze sembrano destinate a durare: una di queste è l’odio immotivato per determinati fenomeni di massa.: tra critiche, nostalgia e un nuovo capitolo per la saga dei vampiriclass="wp-block-heading">Se oggi i film di supereroi o i Coldplay possono essere presi di mira, il franchise dirimane un bersaglio fisso delle critiche, nonostante siano passati quasi due decenni dal debutto del primo film.: è ora di andare oltreclass="wp-block-heading">, che ha dato vita al vampiro Edward Cullen nei cinque film della saga, ha recentemente espresso il suo punto di vista sull’argomento. L’attore, che ha condiviso lo schermo con Kristen Stewart (Bella Swan) e Taylor Lautner (Jacob Black), ha dichiarato che è arrivato il momento per glidi voltare pagina.