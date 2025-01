Mister Movie | L’Isola dei Famosi 2025 Veronica Gentili favorita per la conduzione della prossima edizione

Leggi su Mistermovie.it

Mentre il Grande Fratello prosegue con una durata più lunga del previsto, il reality showdeisi prepara per una nuovache, nonostante i ritardi, non mancherà di sorprendere il pubblico. Tuttavia, il grande interrogativo che ha animato gli ultimi mesi riguarda chi prenderà il posto di Vladimir Luxuria alla.I possibili volti per la nuovaSin dalle prime indiscrezioni, diversi nomi sono stati proposti per la guida del reality. Inizialmente si era parlato di Diletta Leotta,dai vertici Mediaset per la sua popolarità e capacità comunicativa. Successivamente, la produzione del reality, Banijay, sembrava puntare su Ilary Blasi, già nota per il suo ruolo in programmi simili. Tra le altre candidate, anche Elenoire Casalegno e Federica Panicucci sono state menzionate come possibili opzioni, ma nessuna di queste ipotesi è riuscita a convincere pienamente sia Mediaset che Banijay.