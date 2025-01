Mistermovie.it - Mister Movie | Il grande ritorno di Ben Affleck nelle prime immagini e trailer di The Accountant 2

Il thriller d’azione “The”, che ha affascinato il pubblico nel 2016, si prepara a tornare con un attesissimo sequel. Benriprende il ruolo di Christian Wolff, il geniale contabile affetto da autismo che lavora per potenti criminali. Diretto ancora una volta da Gavin O’Connor, con una sceneggiatura di Bill Dubuque, “The2” promette un’avventura ricca di tensione e adrenalina, affiancando vecchi e nuovi volti in una trama avvincente.Questa volta, Wolff viene coinvolto in un nuovo caso dall’agente del Tesoro Marybeth Medina, interpretata da Cynthia Addai-Robinson. Il loro obiettivo è risolvere un omicidio che, inevitabilmente, li porterà a scontrarsi con pericolosi nemici pronti a eliminarli.Un primo sguardo a The2In vista della première al festival South by Southwest, prevista per l’8 marzo, Amazon MGM Studios ha rilasciato una prima immagine ufficiale del film.