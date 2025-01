Spazionapoli.it - “Mister, compra Garnacho”, Conte risponde così al bimbo (VIDEO)

Napoli Calcio – Ultimissime da Castel Volturno: ecco ildella risposta di Antonioal bambino che chiede l’acquisto diOre di attesa per il Napoli Calcio e i suoi tifosi: ecco le ultimissime immagini da Castel Volturno, conchealla richiesta di un piccolo sostenitore.Al centro sportivo, dopo la conferenza stampa a due giorni dal big match contro la Juventus, il tecnico si ferma per selfie econ tanti bimbi, ragazzi e adulti. Il Napoli è intergenerazionale e abbraccia tutti.L’allenatore pugliese si rende protagonista anche di un siparietto con un simpatico tifoso che, con coraggio, chiede l’acquisto di Alejandro. Il calciatore argentino è l’obiettivo numero uno della società, ma non è ancora stato trovato un accordo con il Manchester United.