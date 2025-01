Gamberorosso.it - "Mio padre? Pretende molto, all'inizio mi mise in magazzino e al banco vendite". Intervista a Debora Massari

La puntata più temuta dai concorrenti di tutte le edizioni di Masterchef Italia è arrivata. Iginio esono i protagonisti del settimo episodio a tema pasticceria con un panettone gastronomico e «un dolce semplicissimo, per chi lo sa fare», a detta del maestro Iginio. Ma è sua figliache negli ultimi anni si sta facendo notare sempre di più: è una donna pragmatica, decisa, ma ancheautoironica e schietta. Ormai a tempo pieno nell’azienda di famiglia, che ha trasformato, assieme al fratello Nicola, in un brand internazionale.Con una laurea in Scienze e tecnologie alimentari e una tesi sperimentale sui lievitati,entra nell’azienda di famiglia nel 2000, pronta a rivoluzionare tutto. È lei a creare l’e-commerce, a lanciare una strategia social vincente e a puntare sulla ricerca di nuovi prodotti, sempre con l’obiettivo di valorizzare il made in Italy.