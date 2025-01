Ilgiorno.it - Milano, nuova Ztl del Quadrilatero della Moda: “Il valet parking non si può fare”. Ma i negozianti non ci stanno

– Non è stato un incontro positivo, quello tenutosi ieri sulla Zona a traffico limitato (Ztl) nel, che entrerà in vigore tra la fine di questo mese e l’inizio di febbraio, sia pure in forma sperimentale (quindi senza multe da telecamere) fino ad aprile. Le distanze tra il Comune e le associazioni dei commercianti sono rimaste intatte. Sono diverse le contestazioni mosse da Confcommercioe MonteNapoleone District. La prima ha a checol car, il sistema che consente di lasciare le chiavipropria auto ad un addetto che provvederà a parcheggiarla e a restituirla. Un sistema sul quale l’assessorato alla Mobilità e le associazioni del commercio siconfrontando da mesi. “Oggi (ieri ndr) il Comune – spiega Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio– ha fatto sapere che non è possibile istituire ilin via Marina perché le norme non lo consentono”.