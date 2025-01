Lapresse.it - Milan, Walker atterrato in Italia saluta i tifosi

“Hello guys”, sono queste le prime parole di Kyleaidel, appena uscito dall’aeroporto di Linate Prime dove alle 13.40 di oggi è. Ad attendere il 34enne difensore in uscita dal Manchester City e sbarcato aello in prestito gratuito con riscatto fissato a 5 milioni, la dirigenza rossonera che accompagneràprima a fare le visite di rito alla clinica Madonnina e poi in sede per la firma del contratto. Ieri la quinta vittoria consecutiva delin Champions League: i rossoneri hanno battuto 1-0 a San Siro il Girona.