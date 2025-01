Oasport.it - Milan e Inter vincono in Champions League e avvicinano gli ottavi, il Manchester City rischia

hanno vinto nella penultima giornata della fase a girone unico della. I rossoneri si sono imposti per 1-0 contro il Girona di fronte al proprio pubblico dello Stadio San Siro grazie al gol segnato da Leao al 37? dopo un’iniziativa di Bennacer, nella ripresa è stato annullato un gol a Gil per fuorigioco. Quinta affermazione consecutiva nella massima competizione continentale per la formazione italiana, che ora occupa il sesto posto in graduatoria a quota 15 punti.I neroazzurri si sono invece imposti per 1-0 in casa dello Sparta Praga grazie alla stoccata risolutrice di Lautaro Martinez al 12? su invito di Bastoni. I Campioni d’Italia sono tornati al successo dopo il ko in trasferta con il Bayer Leverkusen e hanno infilato il quinto sigillo nel torneo, salendo al quarto posto in graduatoria con 16 punti all’attivo.