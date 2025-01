Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono svegliata con un leggero dolore al collo, pensavo di aver dormito male ma era un ematoma spinale. Mi sono ritrovata paralizzata”: la storia di Tilly

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quello che sembrava un banalealsi sta rivelando un vero e proprio incubo per una giovane donna australiana. Quando, 24 anni, era incinta di 38 settimane è stata trasportata d’urgenza dalla fattoria vicino Quambone, nel Nuovo Galles del Sud settentrionale, a Sydney per un intervento chirurgico d’urgenza. Il suo compagno venticinquenne, Jarred, ha riferito chesi eracon unalil 29 dicembre. Inizialmente il problema è stato liquidato come un semplice fastidio legato all’. “Al mattino aveva unal, ma pensava di”, racconta Jarred. “Verso le 17:00 mi ha chiamato e stava piangendo a dirotto. Aveva forti dolori e riusciva a malapena a camminare”, aggiunge.La coppia ha percorso 50 chilometri per raggiungere il centro medico di Quambone, dove astati offerti antidolorifici, ma le è stato detto che il medico non poteva fare altro.