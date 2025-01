MG Majestor | Il SUV di lusso che ridefinisce gli standard

Leggi su .com

(Adnkronos) – MGdebutta come il nuovo fiore all'occhiello del marchio automobilistico cinese, presentato ufficialmente al Bharat Mobility Expo 2025. Progettato per accogliere comodamente fino a sette passeggeri, questo SUV si posiziona al vertice della gamma, superando in dimensioni e dotazioni la già imponente MG Gloster. Il nuovo MGcattura l’attenzione con un’estetica .L'articolo MG: Il SUV dichegliproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?