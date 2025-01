Bergamonews.it - Meteo, tempesta in arrivo in Europa, ecco perché viene nominata ciclone-bomba

Massima allerta nelle Isole Britanniche per l’di una vera e propriaatlantica, chiamata Eowyn, e che colpirà particolarmente duro Irlanda e Scozia nel corso di venerdì. Spiegano così irologi di 3b: “Qui i venti potranno soffiare con raffiche anche superiori ai 130km/h, non escluse fino a 160-180km/h, con violente mareggiate sulle coste esposte a venti dall’Atlantico. Ilinteresserà anche il resto del Nordnel corso del weekend, pur con effetti almeno in parte attenuati, mentre l’azione sarà più marginale sugli Stati centrali. L’Italia non verrà assolutamente interessata, anche se il richiamo di venti umidi operato dallapotrà arrecare nubi e qualche pioggia al Centronord tra sabato e domenica; al Sud tempo tutto sommato soleggiato o al più parzialmente nuvoloso, con clima diurno mite per il periodo”.