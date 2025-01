Ilgiorno.it - Merendine alla droga. Trenta chili di hashish nelle finte barrette di arachidi e cioccolato

L’era nascosto inche riproducevano gli incarti dei noti dolciumi Snickers e Lindt. La guardia di finanza del Comando provinciale di Monza e Brianza ne ha trovati e sequestrati oltre 30 chilogrammi, oltre a 25.500 euro in contanti e ha arrestato tre uomini per traffico di sostanze stupefacenti. I finanzieri del Gruppo di Monza, al comando del tenente colonnello Antonio Dima, hanno intercettato l’incontro del terzetto arrivato a San Fruttuoso con due auto e monitorato così un repentino scambio di un involucro in plastica di notevoli dimensioni. Immediatamente è scattata l’ispezione dei veicoli, dove sono stati trovati 10dinascosti in confezioni che sembravano contenere i famosi snack al, oltre ai 25.500 euro in contanti. I militari hanno poi individuato un garage nello stesso quartiere con ulteriori 20di