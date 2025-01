Spazionapoli.it - Mercato Napoli, il nuovo obiettivo per la difesa dopo Danilo: colpo in prestito

Leggi su Spazionapoli.it

calcio ultimissime-delper lache è saltata l’operazione per: spunta un affare in.Ildelcontinua a regalare notevoli imprevisti. Il club azzurro era partito con l’intenzione di regalare solo qualche aggiusto ad una rosa già completa, a partire da un reparto difensivo che ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Buongiorno. Tutte è cambiato però rispetto all’inizio del mese di gennaio: la cessione di Kvaratskhelia, infatti, ha spostato le priorità in attacco.Ilaveva scelto così di temporeggiare per ilin, forte delle buone prestazioni di questo mese di Juan Jesus e di un accordo già acquisito per avereentro la fine del mese. Negli scorsi giorni è arrivato però ildi scena: il giocatore della Juve ha cambiato idea, rifiutando ilper un ritorno in Brasile.