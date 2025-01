Lapresse.it - Mellone e Delogu portano a teatro romanzo ‘Prima che ti svegli’

“Il 27 gennaio alla Sala Umberto di Roma porto sul palco la riduzione teatrale diche ti, il mio ultimo. Con me c’è Andrea. La regia è di Enrico Zaccheo. Oltre al sottoscritto (piano e voce), ci saranno Salvatore Russo e Ivan Romanazzi alla chitarra, Franco Speciale al contrabbasso, Dominique Antonacci alle percussioni, Peppe Fornaro al sax e clarinetto e Francesco Longo alla fisarmonica”.Così Angelo, direttore del Daytime Rai, annuncia a LaPresse il suo spettacolo a ingresso libero che registra il tutto esaurito e che si finanzia con la vendita del libro. “Ho cominciato il mio rapporto con ilnel 2012 con un trittico di tre libri diventati tre monologhi che ho portato sul palco negli anni 2012 e poi 2013-14 sempre alArgentina. Cominciammo da lì, c’era Franco Scaglia e lì lavoravo con un dj filmaker, con un’attrice, un monologo recitato sempre con la lettura perché io non ho mai recitato a memoria” spiegache aggiunge “non sono un attore però diciamo che sul palco faccio quello che so fare, una versione contemporanea del vecchio-canzone, mischiando letture di testi piccoli o grandi monologhi, poesie e musica a braccio con un’improvvisazione dettata dal momento, da ciò che succede tra il pubblico.