It.newsner.com - Melania Trump scatena teoria sull’usare una controfigura

Leggi su It.newsner.com

La cerimonia di insediamento di Trump all’inizio di questa settimana è stata vista da milioni di persone. Non solo in America ma in tutto il mondo. La gente si è sintonizzata per vedere Donald Trump entrare in carica con la First LadyTrump al suo fianco.Mentre funzionari governativi di alto livello, politici e varie celebrità si riunivano a Washington D.C. per i festeggiamenti, la gente era sintonizzata per vedere come andava tutto.Alcuni spettatori, tuttavia, avevano un’interessantecospirativa che sentivano di dover condividere con il mondo. Continuate a leggere per saperne di più.L’abbigliamento diTrump per la cerimonia di insediamento del marito Donald Trump all’inizio di questa settimana è stato uno dei principali argomenti di discussione. Mentre alcuni ritengono che la First Lady di ritorno abbia fatto una scelta di moda audace, altri pensano che dietro la scelta dell’outfit ci siano intenzioni diverse.