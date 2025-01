Ilfoglio.it - Matthias Sindelar era così leggero che sembra volare

Il 23 gennaio 1939 era lunedì. L’Europa si svegliò come sempre, pronta a un’altra settimana con i timori della guerra che si insinuavano nelle ossa come il freddo invernale. Vienna invece si svegliò con un campione in meno. Con un’ultima finta, sospesa tra sogno e realtà, se ne andava, eroe di quel Wunderteam che aveva regalato al calcio austriaco una stagione irripetibile. "Avvelenamento da monossido di carbonio", dissero. Il corpo del giocatore e quello di sua moglie Camilla Castagnola vennero trovati dalla Gestapo. Nessuna autopsia. Nessuna inchiesta. Molte domande. Molte ipotesi. Diverse illazioni. Incredulità. Le ceneri dei corpi, cremati in fretta e furia dopo i funerali, hanno coperto per sempre la verità.era nato 36 anni a prima a Kolzov, paesino della Moravia austriaca e niente avrebbe potuto far presagire il suo destino.