Ilgiorno.it - Marco Frattini, il chitarrista sordo in tour: “La musica è memoria”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Nel 2006 aveva deciso di appendere la chitarra al chiodo. Una scelta dovuta ad uno di quegli incontri che rischiano di cambiare la vita di chiunque: l’incontro con la sordità. Solo tre giorni fa, lunedì per l’esattezza,ha invece iniziato il suo primole. A 49 anni è partito dal Massaua di Milano e da qui al 26 luglio proseguirà in Brianza e a Roma, toccherà le province di Torino e di Cuneo, senza contare le altre date che si stanno aggiungendo. Con lui ci saranno i Time Machine, una band nata proprio per questo (primo): Daniele Sala al basso, Christian Daniel alla batteria, Rossella De Lucia cantante e poi lui,, chitarra e voce. Rispetto al 2006 non è cambiato nulla:continua a convivere con la sordità, come tutte le persone gravemente audiolese.