Marano di Napoli: E' online il nuovo sito web del comune

di: Unportale web per una pubblica amministrazione più accessibile e digitaleIldidiha lanciato unportale web, un’iniziativa che segna un importante passo avanti nella digitalizzazione dei servizi pubblici. Completamente rinnovato sia nella grafica che nell’organizzazione delle informazioni, ilè stato progettato per offrire un’esperienza utente più intuitiva e accessibile a tutti i cittadini.Finanziato attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito della Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”, ilportale è stato sviluppato seguendo le Linee Guida di Designers Italia, redatte dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Queste linee guida mirano a stabilire standard di usabilità e design unificati per tutti i siti della Pubblica Amministrazione, garantendo così un servizio più efficiente e conforme alle esigenze dei cittadini.