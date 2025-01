Lanazione.it - L’Università di Firenze è tra le 250 migliori al mondo in due settori disciplinari

, 22 gennaio 2025 - L’Ateneo fiorentino è tra le 250università alin due, Arts and Humanities e Law, secondo la rilevazione del World University Rankings By Subject 2025 a cura di Times Higher Education (THE). In particolare, Giurisprudenza migliora la propria posizione, rispetto alla graduatoria dello scorso anno (dal piazzamento 251-300 al 201-250). L’Ateneo si conferma tra le prime 400 istituzioni accademiche alin LifeSciences, Physical Sciences, Social Sciences. In Italiaè tra le prime 10 Università in 7 discipline (Arts and Humanities, Computer Science, Education, Law, Life Sciences, Physical Sciences e Social Sciences). In particolare, rispetto alla scorsa rilevazione, si registrano miglioramenti in 5 ambiti (Business and Economics, Computer Science, Education, Law e Social Sciences), invariato il posizionamento in Physical Sciences.