L’Ue sfida Trump sulla transizione verde Von der Leyen | Al via un Forum globale il futuro è l’energia pulita

Dal palco del World Economicdi Davos, Ursula von derha lanciato il «Global Energy Transition». Si tratta di un’iniziativa che comprenderà, oltre all’Unione europea, Brasile, Sudafrica, Canada, Emirati Arabi Uniti e Gran Bretagna. Tutti insieme per ribadire il proprio impegno nella lotta ai cambiamenti climatici. «Abbiamo bisogno di buone notizie in questi tempi. E la buona notizia è che il mondo va più veloce che mai nella storia verso. Nel 2024 il mondo ha investito 2mila miliardi in rinnovabili», ha sottolineato la presidente della Commissione europea.Cos’è ilL’iniziativa lanciata da von derrappresenta, di fatto, una risposta indiretta agli Stati Uniti, dove il neo presidente Donaldha smantellato i provvedimenti legati allaenergetica del suo predecessore Joe Biden e ha fatto capire di voler tornare a puntare esclusivamente sui combustibili fossili.