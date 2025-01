Sport.quotidiano.net - Lucchese - L’attesa. "Porta Elisa» blindato, pochi tifosi

Tanto tuonò che piovve. Peccato che ieri a Lucca sia caduta tanta pioggia e nessun tuono. Già, perché la conferenza stampa della nuova società Sanbabila, presieduta da Giuseppe Longo, si è svolta in un clima surreale. La strada davanti allo stadio chiusa per motivi di ordine pubblico,della Polizia ed accesso allo stadio soltanto agli accreditati. Il tutto per la paura da parte della nuova società, di qualche contestazione. Ma la pioggia e l’orario pomeridiano hanno permesso solo a, una trentina circa, di arrivare alle transenne per assistere all’arrivo della nuova proprietà a bordo di un’auto bianca, entrata immediatamente nel cancello carrabile dello stadio. Qualcuno dei presenti ha provato a far sentire la propria voce, chiedendo il perché sono venuti a Lucca ed invitandoli ad andarsene, ma, naturalmente, nessuno ha risposto.