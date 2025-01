Ilfattoquotidiano.it - L’Ozempic può compromettere le cure anti-cancro? Il nuovo “inquietante” studio: “Chi lo assume ha meno probabilità di guarire”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I nuovi e rivoluzionari farmaci-obesità, diventati sempre più popolari tra coloro che desiderano perdere peso, e che vengono utilizzati anche da chi soffre di diabete, potrebberole. Un gruppo di medici americani che monitorano donne sottoposte a trattamenti contro una forma aggressiva di tumore al seno, chiamato triplo negativo, hanno scoperto che le iniezioni-obesità “influiscono negativamente” sul modo in cui l’organismo risponde alla chemioterapia e all’immunoterapia. Questo significa che i pazienti che hanno assunto i farmaci-obesità come, noti come agonisti del recettore del peptide-1 simile al glucagone, o GLP-1, hannodicompletamente daldopo il trattamento e sono più rischio di recidiva. Secondo l’oncologo britannico John Glees, i risultati di questosono “inquiet”.