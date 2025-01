Lanazione.it - Lotta ai "furbetti" dei rifiuti. In un anno seicento sanzioni. Nuovi incontri con i cittadini

verbali dagli ispettori ambientali nel corso del 2024. É arrivato il resoconto delle multe emesse nell’ultimoper comportamenti errati in materia ambientale dai, soprattutto sull’errato conferimento deie sull’abbandono sia nei pressi delle postazioni, ma in maniera sbagliata, che nel territorio dell’Argentario, soprattutto dove è severamente vietato, ad esempio in alcune aree di macchia mediterranea del promontorio. La media per ogni sanzione è di circa 110 euro, con il "conto" complessivo che supera i 60mila euro. Soldi che sarreinvestiti nel costo del servizio della nettezza urbana, considerando anche le varie novità che il Comune – con l’assessore all’Ambiente Michele Vaiani – sta portando avanti in questo periodo. Il potenziamento della raccolta differenziata, partito alcune settimane fa con la sostituzione dei cassonetti, va avanti spedito, mentre ulteriori novità sarannunciate a breve.