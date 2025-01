Thesocialpost.it - Los Angeles brucia di nuovo: evacuate 20mila persone

California in fiamme: vasto incendio vicino Los, 19 mila evacuatiUnincendio boschivo di grandi dimensioni è divampato a nord di Los, costringendo le autorità a ordinare l’evacuazione immediata per circa 19 mila residenti della zona. Il rogo si è sviluppato rapidamente nelle colline vicino al lago Castaic, nei pressi della città di Santa Clarita, a causa dei forti venti secchi di Santa Ana, una condizione meteorologica che favorisce la propagazione degli incendi in California.Fiamme fuori controllo: oltre duemila ettariti in poche oreSecondo il Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea di Los, l’incendio si è propagato con estrema velocità, coprendo oltre duemila ettari nel giro di poche ore. Le condizioni meteorologiche avverse, con raffiche di vento che superano i 70 km/h, hanno reso impossibili gli interventi aerei nelle prime fasi, lasciando i soccorritori a combattere le fiamme da terra con mezzi tradizionali.