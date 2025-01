Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-AS Monaco 67-68, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: sorpasso monegasco a metà ultimo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71-68 BELINEEEEEELLIII! LA TRIPLA DEL CAPITANOOOOOOOOO68-68 Un solo libero segnato da Marco Belinelli che vale il pareggio.67-68 2/2 per Blossomgame a cronometro fermo:!67-66 1/2 per Shengelia in lunetta: latorna avanti di un solo punto.66-66 L’ex Olimpia Milano pareggia i conti dall’arco!66-63 Tripla micidiale di Mike James: ilè a -3, time-out immediato chiamato da coach Dusko Ivanovic!66-60 Strazel da due.già in bonus dopo nemmeno due minuti: sarà un fattore importante da sfruttare per la!66-58 2/2 per Isaia Cordinier in lunetta.64-58 Virata perfetta di Motiejunas.64-56 Andrejs Grazulis elude la difesa monegasca e segna: +8!Inizia la frazione conclusiva alla Segafredo Arena!Va in archivio anche il terzo: lasoffre ma è ancora avanti (62-56)!62-56 1/2 per ‘Momo’ Diouf in lunetta.