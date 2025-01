Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-AS Monaco 49-41, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: reazione dei monegaschi sul finire di secondo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53-44 Risponde subito Cornelie con la stessa moneta.53-41 RAYYYJOOON TUCKEEEERRR! TRIPLAAAAAAAA50-41 1/2 per Rayjon Tucker in lunetta.Si riparte!21:45 Mancano pochi minuti alla ripresa delle ostilità alla Segafredo Arena.21:40 11 punti di Alessandro Pajola e 7 punti equamente divisi tra Tornike Shengelia e ‘Momo’ Diouf per la, con 9 punti di Mike James e Donatas Motiejunas per l’ASpiù precisi dal pitturato (70%), con le V-nere che tirano meglio dall’arco (47.1%) e guidano la statistica dei rimbalzi totali (18-13).Si chiude anche il: dopo 20? laè avanti 49-41 sull’AS!49-41 PAJOLA! LA FIAMMATA DEL PLAY BIANCONERO, +8.47-41 1/2 per Begarin in lunetta.47-40 Dentro il libero aggiuntivo per il -7.