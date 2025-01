Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Garmisch 2025 in DIRETTA: i pettorali alti ribaltano la classifica. Goggia e Brignone precipitano indietro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADI PARTENZA11.22 Magdalena Egger prima ex-aequo con Ledecka! 1:08.23 il suo crono, proprio come quello della ceca.11.20 Seconda la francese Karen Clement! 33 centesimi il ritardo nei confronti di Ledecka.11.19 Nadia Delago è quarta! 96 centesimi di ritardo da Ledecka: approfitta al meglio della pista “velocizzata”.11.18 Terza posizione per Isabella Wright: la statunitense arriva a 61 centesimi da Ledecka.11.15 Nona posizione per Romane Miradoli: la francese arriva a 1?46 di ritardo, appena davanti a.11.13 Molto lontana Lindsey Vonn che è ventesima a 2?78 di ritardo.11.11 Quarta Lauren Macuga a 1?03 da Ledecka: l’americana ha perso tanto alla fine. Ora c’è Lindsey Vonn.11.10 Seconda Breezy Johnson a 0?59 da Ledecka. Ci sono due gare: le prime sette al traguardo partite dopo il pettorale n.