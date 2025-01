Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Garmisch 2025 in DIRETTA: comincia il training accorciato

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA10.39 Christina Ager in testa! L’austriaca fa registrare il crono di 1:09.90 e abbassa di 46 centesimi il tempo di Kira Weidle. Tocca ora alla seconda azzurra: Laura Pirovano.10.37 Nuovo miglior tempo fatto registrare da Kira Weidle-Winkelmann: 1:10.36 per la tedesca che anticipa di 10 centesimi Suter. In partenza Christina Ager.10.35 Più indietro la statunitense Jacqueline Wiles che è terza a 1?24 da Suter, quindi dietro anche a Curtoni. Ora Kira Weidle-Winkelmann.10.33 Balza in testa Corinne Suter in maniera piuttosto netta: l’elvetica fa 1:10.46 e anticipa di 1?17 Curtoni.10.31 Elena Curtoni fa registrare il crono di 1:11.63. Ricordiamo che si arriva alla Einfahrt Hölle partendo dallo start originale.10.29 Al cancelletto di partenza Elena Curtoni.