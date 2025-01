Oasport.it - LIVE Italia-Germania, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: inizia la prima frazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 PRANTNER! Risposta immediata dell’con il nostro capocannoniere.0-1 Koster porta in vantaggio i teutonici.3?- Diversi errori da una parte e dall’altra in questo avvio. PRIMO TEMPO17:59 Ebner, Pirani, Prantner, Simone Mengon, Bulzamini, Iballi e Bortoli. Questa la formazione di partenza scelta da coach Trillini.17:59 Tutto pronto ad Herning. Alè azzurri!17:58 Spazio ora all’inno nazionale tedesco.17:57 Tutti in piedi e mano sul cuore per il canto deglini!17:55 Ultimato il riscaldamento prepartita. Pochissimi istanti agli inni nazionali.17:51 Azzurri che vogliono continuare a stupire. Il balzo verso l’alto del movimentono è già sotto gli occhi di tutti, ma la nostra nazionale cerca di completare uno step ulteriore, quello di competere alla pari con una big internazionale.