Oasport.it - LIVE Italia-Germania 4-4, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: avvio equilibrato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4 PRANTNERRRR! Ebner para e diventa prezioso assistman.5-4 SIMONE MENGON! Azione rapidissima degli azzurri, con Simone che firma il suo 15° gol di questi.4-4 Fortunati i tedeschi, che dopo una carambola vanno a segno con Uscins.10?- Per il secondo attacco consecutivo finiamo sotto passivo, stavolta con l’inferiorità numerica a nostro sfavore.che riparte per il pareggio.4-3 Ancora a segno Kastening.8?- Fallo grave di Pirani, che concede un nuovo 7 metri agli avversari e va ad accomodarsi per 2 minuti nel box dei cattivi.4-2 MARCO MENGON! Bortoli recupera palla e Mengon punisce il power play dei tedeschi a porta sguarnita.6?- Due minuti per Golla. Fallo non cattivo, ma quanto basta per comminare i due minuti al pivot tedesco.