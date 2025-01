Oasport.it - LIVE Italia-Germania 15-20, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: gli azzurri non concretizzano e scivolano sul -5

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-22 SAVINI!che in attacco opta da vari minuti per il 7 contro 6. Cerchiamo di rimanere aggrappati al match.17-22 Errore sanguinoso di Bortoli che apre le porte del contropiede a Koster.17-21che interrompe il parziale di 3-0 per gli.17-20 PRANTNER! Helmeon prima sbaglia il tiro dai 7 metri, poi colpisce la traversa, ma dal nulla spunta Leo.43?- Ebner supera il rivale firmando la parata numero 13. Sul ribaltamento Savini conquista il tiro dai 7 metri.16-20 SAVINI! Ottima manovra all’uscita dal timeout che porta alla rete Jack.41?- E’ un muro Wolff, giunto alla parata numero 12. Timeout chiamato da Coach Trillini.15-20 IBALLI! Dopo 7 minuti torniamo a far gol. Alè!14-20 Ebner fa il massimo, ma sulla ribattuta è Koster il più lesto.