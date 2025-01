Oasport.it - LIVE Italia-Germania 10-13, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: primo tentativo di fuga dei tedeschi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-14 PIRANI! Dall’angolo sinistro non sbaglia Jeremy! Gol importantissimo.12-14 Sul rapido ribaltamento lalibera Mertens, che non sbaglia.12-13 HELMEON! Finalmente una bella penetrazione per il -1.11-13 MARCO MENGON! Tiro da lontanissimo dell’azzurro. Ci rifugiamo nei tiri dagli 8-9 metri in quanto stiamo faticando nel trovare l’uno contro uno vincente.10-13 Dall’out sinistro Mertens trasforma l’assist di Koster. Arriva il timeout di Trillini.24?- E sbaglia Kastening! Esultano sia Colleruori che Ebner. Lanon scappa via.24?- Altro due minuti comminato ad un azzurro, stavolta il fallo è di Parisini su Koster.momento di difficoltà per gli uomini di Trillini. Entra Colleruori su questo 7 metri.10-12 Dai 6 metri Golla trova ildoppio vantaggio per i