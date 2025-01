Sport.quotidiano.net - Licata corona il sogno sul ring. Match a Ferrara per il tricolore

Sono passati 10 anni dai titoli conquistati da Marcello Matano al palasport di, dove prestissimo il maestro Roberto Croce sarà all’angolo di un altro potenziale campione. Stiamo naturalmente parlando di Antonio, pugile ferrarese classe 1999 che venerdì 11 aprile salirà suldell’impianto di piazzale Atleti Azzurri d’Italia per contendere la cinturadei pesi welter al campione in carica Michele De Filippo. Il tecnico diBoxe qualche anno dopo ha condotto alla vittoria del titolo italiano anche Nicola Cristofori, e ora medita di calare il tris con. L’atleta 25enne è passato al professionismo due anni e mezzo fa, inanellando una striscia di 11 vittorie in altrettanti incontri. L’ultimo tre mesi fa all’Unipol Arena di Bologna contro l’ostico Luigi Francesco Zito, il successo che gli ha spalancato le porte delche vale la preziosa cintura