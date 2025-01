Anteprima24.it - L’ex sindaco Festa corteggia ( di nuovo) De Luca per le Regionali

Tempo di lettura: < 1 minutoInfranto il sogno da bambino di continuare a fare ildi Avellino, ora Gianguarda alla prossima finestra elettorale utile, quella per la Regione Campania.Falliti i tentativi dimento a vari partiti di centrodestra, ora attraverso una intervista rilasciata all’edizione odierna de “Il Mattino” torna are l’acerrimo nemico della sua consiliatura da: Vincenzo De.Posto che anche ora il Goverantore si torva a “lottare” contro il Partito Democratico,troverebbe le condizioni per una nuova convergenza poliica nel segno del civismo.Ad ogni modo dice che la sua lista sotto il marchio “Davvero” è di facile costruzione e se il governatore Dedecidesse di aprire appunto alle forze civiche, non avrebbe obiezioni.