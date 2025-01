Iodonna.it - L'ex attrice più pagata al mondo conquista a 62 anni un risultato eccezionale, e con un film horror

Dalle retrovie agli Oscar 2025 grazie a The Substance (di nuovo al cinema dal 6 febbraio). Clamorosamente ma nemmeno così tanto, Demi Moore alla fine ce l’ha fatta, è riuscita a strappare la sua prima nomination. L’che agli scorsi Golden Globe si definì – ricordando il commento di un produttore – una popcorn actress – cioè una da soli blockbuster – è ora nella storia. Nella cinquina delle migliori attrici. Una presenza che, prima di Cannes 2024 (dove Substance vinse il premio alla migliore sceneggiatura), era del tutto al di là di ogni probabilità o pensiero magico. Demi Moore, primo Golden Globe a 62: una rivincita su chi la considerava «un’da popcorn» X Leggi anche › Demi Moore irriconoscibile neldi “The Substance” è la vera regina di Halloween Eppure, eccoci qui, con un riconoscimento che è storico anche per il genere deldi Carolie Fargeat (nominato anch’esso assieme alla regista), il body, e per una prova formidabile d’quasi esclusivamente fisica.