Leggende nerazzurre | Julio Cesar

Júlio César Soares Espíndola, noto come Júlio César, è nato a Duque de Caxias, il 3 Settembre 1979. Portiere agile e reattivo, abilissimo nel parare i rigori. Attualmente gioca nel Benfica ma fino al 2012, l’ “acchiappasogni” –soprannome datogli dagli interisti- ha militato tra le file dell’Inter. Con la maglia nerazzurra ha conquistato 14 trofei: cinque Scudetti, tre Coppe Italia, quattro Supercoppe italiane, una UEFA Champions League e una Coppa del mondo per club FIFA.Considerato uno tra i più forti della sua generazione, il portierone brasiliano, dal 2007 al 2011, è sempre comparso nella top ten dei portieri. L’ UEFA l’ha premiato ,nell’anno 2009-2010, come miglior portiere della competizione UEFA Champions League; nel 2009 e 2010 ha vinto l’Oscar del calcio AIC, come miglior portiere.