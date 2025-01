Quotidiano.net - "Le Pmi italiane facciano squadra per competere coi colossi stranieri"

Di fronte a uno scenario sempre più complesso, per essere competitive, le piccole e medie impresedevono fare. È questo il messaggio lanciato nel corso del convegno ‘La rivoluzione copernicana degli appalti pubblici: nuove sfide del mercato per le pmi’, organizzato ieri a Rom da Noi Impianti Consorzio Stabile e IG Group - Gruppo Iacolino. "Per le pmiè sempre più difficile partecipare alle gare attualmente presenti sul mercato. Gare che, sul fronte dei requisiti richiesti dalle stazioni appaltanti, stanno diventando sempre più complesse e sono sempre più invase dalle multinazionali" spiega Cecilia Zavattaro, responsabile commerciale di Noi Impianti Consorzio Stabile, realtà nata lo scorso luglio con l’obiettivo di "supportare le Pmidel settore per riuscire a proporre un’offerta all’altezza del mercato attuale".