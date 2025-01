Calciomercato.it - Lazio, emergenza totale: la panchina ‘magra’ invoca il mercato. Ma con la Real basta un pari

Leggi su Calciomercato.it

Calcoli alla mano, ai biancocelesti occorre un solo pareggio per avere la matematica certezza degli ottavi diretti. Ma sulla situazione di Baroni è complicatissimaLascende in campo contro laSociedad con una tranquillità importante in classifica. La graduatoria maturata dopo le gare delle 18.45 di questo penultimo turno della League Phase di Europa League infatti lascia incredibilmente i biancocelesti ancora al primo posto in coabitazione con il Bilbao che però ha giocato e perso 4-1 col Besiktas di Immobile.Marco Baroni (LaPresse) – calcio.itStaseraquindi un pareggio allaper centrare l’aritmetico passaggio diretto agli ottavi di finale con una giornata di anticipo (giovedì prossimo in trasferta col Braga), in questo caso con 17 punti. Attualmente infatti il Bodo/Glimt è nono, primo tra gli esclusi e già con sette partite all’attivo e a quota 13, per cui al massimo può arrivare a 16.