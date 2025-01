Ilprimatonazionale.it - L’autodeterminazione dei popoli: diritto o destino?

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 23 gen – Imperversa nel mondo culturale di destra una certa idea circadeiche però ha molte sembianze col marxismo culturale. È necessario scardinarla e superarla, partendo da due presupposti. In primis, che non tutti isono uguali. L’Idea che ogni nazione oppure ogni blocco di nazioni abbia ildi determinarsi in totale autonomia senza alcuna direttrice superiore non può corrispondere a verità, in quanto non spiega qual è la finalità di ogni comunità umana.non è unSe perdivino e naturale, la specie umana che è unica, si divide in più razze ed etnie è perché evidentemente ciascuna di esse, in modo differente, concorre al fine dell’intera umanità. Ma, laddove esiste il molteplice differenziato che all’uno tende, evidentemente i rapporti non possono esser egualitari, ma devono necessariamente essere gerarchici, per cui vi sono stirpi destinate a guidare l’umanità e a dominare il mondo e stirpi destinate ad esser guidate.