Sport.quotidiano.net - L’appuntamento. Riparte la Serie A. L’avvio a Montichiari

Dopo i fasti olimpici, all’Accademia di Brescia si continua a lavorare in vista del Campionato Italiano diA. La Brixia che vanta 22 scudetti e l’anno scorso, dopo dieci titoli consecutivi, fu detronizzata dalla Ginnastica Civitavecchia, guidata da una impeccabile Manila Esposito, cerca la rivincita. Si parte proprio in terra lombarda, a(Brescia), il 7 e 8 febbraio. Il mese successivo, sempre il 7 e 8,è ad Ancora e poi la terza tappa è in calendario il 21 e 22 marzo a Desio. In seguito, andrà in scena la nuova Final Eight (in stile finale olimpica a squadre) che si svolgerà il 3 e 4 maggio, mentre gli Assoluti avranno luogo a fine settembre. Non è ancora stata resa nota la squadra, guidata da Enrico Casella, che cercherà di ricucirsi al petto lo scudetto ma non ci saranno certamente Angela Andreoli, infortunata e che si è operata nei mesi scorsi e Martina Maggio, anche lei in convalescenza.