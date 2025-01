Ilgiorno.it - L’allarme nei cantieri. Malori e cadute sul lavoro. Due operai perdono la vita

Potrebbe essere un malore la causa del decesso del 64enne caduto dalla scaletta di una cisterna di gasolio. Una altezza limitata e proprio questo ha fatto propendere per il malore improvviso. La disgrazia ieri nel primo pomeriggio, intorno alle 14.40 all’interno dell’azienda Cava Ghisalba, che si trova sulla provinciale 9, a ridosso dei confini tra Ghisalba e Calcinate. Originario di Cassano, Fabrizio Ghezzi, autotrasportatore, l’uomo era sul posto per trasportare del gasolio, in uso ai mezzi della stessa cava. Sarebbe caduto da una delle cisterne, dopo aver concluso le operazioni di carico. Scattatosul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica e la Croce rossa di Martinengo, ma quando il personale sanitario ha raggiunto la cava, per il lavoratore non c’è stato più nulla da fare.