La tragica storia di Adriana | muore in casa i suoi amati cani ne mangiano il cadavere

Unaagghiacciante e raccapricciante quella diNeagoe, donna di 34 anni ritrovata morta nella suadi Bucarest, il cuiin parte è stato mangiato daicarlini.Il ritrovamento del corpo diCome riferito dal The Mirror, un parente aveva contattato la polizia poiché la donna non rispondeva alle chiamate né ai messaggi e non apriva la porta. La polizia ha quindi fatto irruzione nel suo appartamento di Targu Jiu, a nord-ovest di Bucarest, e lì hanno fatto la straziante scoperta: il corpo della donna ormai senza vita riverso a terra e parzialmente mangiato dai.I poliziotti sono stati assistiti dai vigili del fuoco, che hanno sfondato la porta chiusa dall’interno. Sul posto sono sopraggiunti anche i soccorritori con un’ambulanza, ma hanno solo potuto constatare il decesso della donna, sul quale apparentemente non ci sarebbero segni di violenza.